Ex-São Paulo celebra temporada na Premier League e projeta Boxing Day

Contratado junto ao Benfica por 17 milhões de euros na última janela de transferências, o zagueiro Morato, ex-São Paulo, é uma das novas peças do Nottingham Forest, sensação da Premier League 2024/25 até o momento. Após 17 rodadas, os Reds somam 31 pontos na quarta posição, na frente de potências como o atual tetracampeão Manchester City, o Tottenham e o Manchester United, e sonham com uma vaga na próxima Champions League.

Para o tradicional “Boxing Day”, rodada que a liga inglesa promove no dia seguinte ao Natal, o Nottingham Forest chega embalado para receber o Tottenham na próxima quinta-feira (26), às 12h (horário de Brasília), no City Ground.

Após três vitórias seguidas sobre Manchester United, Aston Villa e Brentford - o melhor mandante da competição, de quem tirou a invencibilidade em casa na última rodada - o Forest é o dono da terceira melhor defesa da Premier League e já está a um ponto de igualar sua própria campanha da temporada passada, quando terminou a competição com 32 pontos, na 17ª posição.

Ex-São Paulo em alta na Premier League

Destaque defensivo da equipe neste ano, Morato tem ganhado cada vez mais espaço com o técnico português Nuno Espírito Santo. Das 17 rodadas da Premier League até aqui, o brasileiro de 23 anos atuou em dez. Titular na expressiva vitória do último jogo sobre o Brentford, quando formou trio de zaga com o compatriota Murillo e com o sérvio Nikola Milenkovic, Morato vive a expectativa do seu primeiro “Boxing Day”.

-É algo diferente de tudo o que já vivi na carreira. O inglês respira futebol todos os dias, e no Natal ainda

mais. Vai ser uma experiência nova e interessante para mim. Com certeza, teremos casa cheia e confio que daremos sequência a essa ótima fase que vivemos - revelou o brasileiro, que antes de desembarcar na Inglaterra atuou por cinco temporadas pelo Benfica, de Portugal.

O ex-jogador do São Paulo diz que o bom momento da equipe ajudou em sua adaptação e que não se surpreende com a excelente campanha do Nottingham Forest até aqui. Bicampeão da Europa no final da década de 70, o clube inglês fez sua última participação na Champions League na temporada 1980/81, e vive a expectativa de retornar ao maior palco europeu após 45 temporadas de ausência.

-Já me sinto muito bem adaptado e feliz aqui, e sei que ainda tenho muito a crescer. A equipe está muito bem encaixada e eu venho aprendendo todos os dias com os jogadores e com o mister. Essa campanha não está acontecendo por acaso. Temos um grupo muito trabalhador e ambicioso, e passo a passo queremos fazer história pelo Forest.

Revelado pelo São Paulo, Morato é um dos grandes destaques do Nottingham Forest na Premier League (Foto: Divulgação)

