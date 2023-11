O QUE VEM POR AÍ?

O Borussia Dortmund entra em campo ansioso por uma vitória depois de uma derrota dolorosa para o rival Bayern de Munique na Bundesliga, por 4 a 0. A equipe está determinada a recuperar seu ímpeto e buscar os três pontos que podem garantir a liderança do Grupo F. Atualmente, a Muralha Amarela ocupa a segunda colocação, com quatro pontos, atrás apenas do PSG, com seis.



+ Com gol de Michael, Al-Hilal vence o Mumbai City em jogo pela Champions Asiática