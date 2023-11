Por outro lado, o Shakhtar Donetsk, em terceiro lugar do grupo, busca uma vitória contra o Barcelona para ampliar suas chances de classificação às oitavas de final. A campanha da equipe ucraniana também é positiva, com apenas uma derrota em seis jogos, justamente para o adversário desta rodada. No campeonato ucraniano, o time está em terceiro lugar, com 24 pontos.