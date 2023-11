O PSG, por sua vez, lidera o Grupo F com seis pontos, vencendo o último confronto na terceira rodada por 3 a 0. O clube parisiense tem nove vitórias nos 14 jogos disputados na temporada 2023/24 e também lidera o Campeonato Francês. Comandado por Luis Enrique na beira do campo e contando com a estrela do atacante Mbappé, o Paris está determinado a avançar de fase e buscar o título inédito para o clube na Champions League. A equipe parisiense promete um confronto emocionante contra o Milan, que busca desesperadamente uma vitória para sua sobrevivência no torneio europeu.