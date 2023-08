O QUE VEM POR AÍ?

O Dortmund, um dos principais protagonistas da competição ao lado do Bayern de Munique, começou a temporada com uma vitória por 1 a 0 sobre o Colônia. No entanto, tropeçou no Bochum, empatando em 1 a 1, o que o deixou em sexto lugar na tabela. A equipe precisa da vitória para recuperar sua posição nas três primeiras posições e se aproximar do líder, atualmente o Union Berlin. Os torcedores esperam uma recuperação rápida do Dortmund para competir pelo título.



