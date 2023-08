O QUE VEM POR AÍ?

A Roma de José Mourinho ainda não venceu na atual edição de Campeonato Italiano. Nas duas primeiras rodadas, empate em casa com a Salernitana por 2 a 2 e derrota fora de casa por 2 a 1 diante do Hellas Verona. O time da capital acertou, recentemente, a chegada do belga Romelu Lukaku, para aumentar o poder de fogo no ataque.