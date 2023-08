Um dos atletas que lideram os críticos ao investimento do governo saudita nos clubes é Toni Kroos, meio-campista do Real Madrid. Recentemente, o jogador condenou a decisão de Gabri Veiga, do Celta de Vigo e uma das grandes promessas, para o Al-Ahli, classificando como 'vergonhoso'.



