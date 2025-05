Borussia Dortmund vence na Bundesliga e garante vaga na Champions

Adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund bateu o Holstein Kiel por 3 a 0, neste sábado (17), pela útima rodada da Bundesliga, e garantiu vaga na próxima Champions League. Com a vitória em casa, o clube aurinegro subiu à quarta colocação da liga alemã e fechou o G-4 com 57 pontos. Os gols foram marcados por Guirassy, Sabitzer e Nmecha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Dortmund teve uma recuperação histórica e venceu seis das últimas sete rodadas da Bundesliga, subindo da 10ª à quarta posição do campeonato. Agora, os representantes da Alemanha na Liga dos Campeões serão o campeão Bayern de Munique, Leverkusen, Frankfurt e o Borussia. O Freiburg caiu para a quinta posição, com 55 pontos, e ficou com a vaga na Liga Europa, enquanto a classificação à Conference League foi para o Mainz.

continua após a publicidade

A má notícia ficou para o RB Leipzig, que recebeu o Stuttgart na Red Bull Arena Leipzig e perdeu por 3 a 2, fazendo os mandantes com os mesmos 51 pontos na sétima colocação. Assim, o clube perdeu a oportunidade de garantirem vaga em competições europeias na temporada 2025/26.

O Borussia retorna aos gramados somente no próximo dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), contra o Fluminense, pela primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.