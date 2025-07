Atacante pode trocar o Arsenal pelo Borussia Dortmund; confira

O Borussia Dortmund está interessado e pode tirar atacante importante do Arsenal e Mikel Arteta. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da “Sky Sport Alemanha”, os aurinegros identificaram Leandro Trossard como um possível substituto de Jamie Gittens, que foi vendido ao Chelsea recentemente.

O técnico Niko Kovac tem uma lacuna no elenco desde a saída de Jamie Gittens para o Chelsea em negociação que alcançou os 48,5 milhões de libras (R$ 360,7 milhões na cotação atual). Atualmente, o treinador conta com Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Julian Brandt. Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid, também pode jogar mais adiantado.

Já o Arsenal se reforçou com Noni Madueke e Viktor Gyokeres e mira Eberechi Eze, do Crystal Palace. As adições importantes podem tirar minutos de Trossard na equipe de Arteta e induzir uma transferência. Além do Borussia Dortmund, o belga recebeu duas propostas de clubes da Premier League, de acordo com o jornalista. O atacante estaria avaliado em 22 milhões de euros (R$ 141,4 milhões) por conta do pouco tempo de contrato restante com os Gunners - vínculo até junho de 2026.

Trossard em ação durante Ipswich x Arsenal (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Números de Trossard pelo Arsenal em 2024/25

Com diversas lesões no elenco do Arsenal na temporada passada, Leandro Trossard foi bastante acionado por Arteta em algumas funções do ataque, tornando-se uma espécie de “coringa” do treinador. Dessa forma, o belga disputou 56 jogos em 2024/25 e participou diretamente de 19 gols, com 10 tentos e nove passes para seus companheiros balançarem as redes.

