Lucas Alario está muito próximo de deixar o Internacional. Ao que tudo indica, o atacante deve ser transferido ao futebol uruguaio. De acordo com o vice-presidente do Nacional, Alex Saúl, o jogador está em negociações com o clube.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Em entrevista à rádio Sport 890, do Uruguai, Saúl afirma que o jogador está muito próximo de fechar contrato com o Nacional. Sem espaço no Internacional, a ideia da direção é encontrar um novo rumo para o atacante.

- Lucas Alario está próximo do Nacional. É um jogador que gostamos muito — afirmou Alex Saúl, vice-presidente do Nacional.

Lucas Alario chegou ao Internacional nesta temporada e chegou a ganhar espaço no time no início do ano. Entretanto, foi caindo na hierarquia do ataque e, atualmente, não está nos planos de Roger Machado. Com isso, a direção já revelou que não deve dificultar a saída do atacante. Com contrato até dezembro de 2025, Alario disputou 36 partidas nesta temporada e anotou cinco gols.

continua após a publicidade

Lucas Alario chegou ao Internacional em janeiro de 2024 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Venda de Alario está ligada a recusa de projeto

O Conselho Deliberativo do Internacional recusou o projeto das debêntures, apresentado pela atual gestão. O plano para aliviar as finanças do Colorado não irá para frente e, com isso, Alessandro Barcellos, presidente do clube, revelou que outras alternativas terão que ser pensadas.

Uma delas é a venda de mais atletas que o esperado. A negociação de Lucas Alario com o Nacional pode ser uma das alternativas para que o clube consiga não só arrecadar mais dinheiro, mas também diminuir alguns custos, como a folha salarial.