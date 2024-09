Bolívia atropela Venezuela e se aproxima do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas

Ramiro Vaca (número 10) comemora, ao lado de seus companheiros, o primeiro gol da Bolívia na vitória sobre a Venezuela (Foto: AIZAR RALDES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 19:02 • El Alto (BOL)

A Bolívia atropelou a Venezuela nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: vitória por 4 a 0, em jogo realizado no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto (Bolívia). Os gols do jogo foram marcados por Ramiro Vaca (aos 13 minutos de jogo), Carmelo Algarañaz (aos 50 do primeiro tempo), Miguel Terceros (com um minuto da segunda etapa) e Enzo Monteiro (aos 44 do segundo tempo).

Este resultado faz a Bolívia alcançar a sétima posição na tabela, com seis pontos conquistados e ficar a apenas um de diferença da Seleção Brasileira, que joga nesta sexta-feira (6) diante do Equador. A Venezuela, por sua vez, estaciona na terceira colocação da tabela com nove pontos, podendo perder a posição para Brasil ou Equador.

✅ FICHA TÉCNICA

Bolívia 4x0 Venezuela

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 - 7ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de setembro de 2024, às 17h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto (BOL)

🥅 Gols: Ramiro Vaca (aos 13'/1ºT), Carmelo Algarañaz (aos 50'/1ºT), Miguel Terceros (aos 1'/2ºT) e Enzo Monteiro (aos 44'/2ºT) para a Bolívia.

Diego Medina (verde) e Yordan Osorio (vermelho) disputam a bola em Bolívia x Venezuela (Foto: AIZAR RALDES / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BOLÍVIA (Técnico: Oscar Villegas)

Carlos Lampe; Diego Daniel Medina, Luis Haquín e Marcelo Suárez; Roberto Fernández, Robson Matheus, Lucas Chávez e Héctor Cuéllar; Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz e Henry Vaca.

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; J. Murillo, Nahuel Ferraresi, Y. Osorio, J. Aramburu e M. Navarro; Telasco Segovia, José Martínez e Daniel Pereira; Jhonder Cádiz e Salomón Rondón.