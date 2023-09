WOLVERHAMPTON 2X1 MANCHESTER CITY

Os poderosos jogadores de Pep Guardiola foram derrotados pela segunda vez na temporada. Jogando em casa, o Wolves teve o placar inaugurado com um gol contra de Rúben Dias. O empate veio somente no segundo tempo, com Julián Álvarez, aos 13 minutos, mas, logo depois, Hee-chan recolocou o time da casa na frente. Apesar do placar, o City pressionou o Wolverhampton e obteve 69% da posse de bola, além de 23 finalizações contra três, mas com baixa efetividade.



