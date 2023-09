A Juventus encara a Atalanta no Estádio Atleti Azzurri d'Italia neste domingo (1), às 13h (de Brasília), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. Apenas um ponto separa as equipes na tabela; enquanto a Dea soma 12 pontos e ocupa o 5º lugar, a Juve, com 13, está na 4ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima Champions League.