Conheça o caminho do Corinthians na Libertadores

O Corinthians vai enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, em seu primeiro confronto na Pré-Libertadores. As partidas estão marcadas para acontecer nos dias 19 e 26 de fevereiro. O Timão irá definir seu futuro jogando na Neo Química Arena.

Os duelos foram definidos no sorteio da Conmebol, nesta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. O Corinthians precisa vencer dois confrontos eliminatórios para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano.

Caso elimine o Universidad Central, o Corinthians enfrentará um representante da Bolívia, que ainda será definido este ano, ou El Nacional ou Barcelona, ambos do Equador. O confronto, mais uma vez, será definido na Neo Química Arena.

O mando dos confrontos é definido a partir do ranking de clubes da Conmebol. O Corinthians é o 18º colocado. As partidas da última fase da Pré-Libertadores estão marcadas para acontecer no dia 5 e 12 de março.

Corinthians terá compromisso na Venezuela na primeira fase da Pré-Libertadores (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Veja os confrontos da Libertadores

Fase Preliminar 1

Bolívia 1 x El Nacional (EQU) - E1

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) - E2

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) - E3

Fase Preliminar 2

Deportes Iquique (CHI) x Independente Santa Fé (COL) -C1

Bolívia 2 x Bahia -C2

Vencedor do confronto E3 x Cerro Porteño (PAR) -C3

E1 x Barcelona (EQU) -C4

Universidad Central (VEN) x Corinthians -C5

Colômbia 1 x Melgar (PER)- C6

Boston River (URU) x Ñublense (CHI) - C7

E2 x Boca Juniors (ARG) - C8

Fase Preliminar 3

C1 x C8

C2 x C7 (Bolívia 2 ou Bahia x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)

C3 x C6

C4 x C5 (Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU) x Universidad Central (VEN) ou Corinthians)