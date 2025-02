Blooming recebe o El Nacional, nesta quinta-feira (6), em duelo válido pelo jogo de ida da primeira fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL). O confronto será transmitido exclusivamente pela ESPN, na TV fechada, ou através do streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Como chegam os clubes?

Apesar da dura derrota para o The Strongest, por 4 a 1, pela pré-temporada, o confronto contra o El Nacional é o primeiro oficial do Blooming na atual temporada. Assim, a equipe boliviana chega para o duelo com altas expectativas para a partida dentro de casa.

Do outro lado, o El Nacional teve atuação positiva nos últimos jogos em que participou, com cinco partidas sem perder, no tempo regulamentar, já que perdeu a final da Supercopa do Equador no último sábado nos pênaltis. No ano de 2025, o clube conta com uma vitória sobre o Cuniburo e um empate contra a LDU.

Confira as informações do jogo entre Blooming e El Nacional

✅ FICHA TÉCNICA

BLOOMING X EL NACIONAL

IDA - PRIMEIRA FASE - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BLOOMING (Técnico: Álvaro Peña)

Almada; Becerra, Durán, Enoumba; Gómez, Figuera, Analiz, Villarroel; Vadalá, Garzón e Acosta.

EL NACIONAL (Técnico: Omar Asad)

D. Cabezas; Montaño, R. Cabezas, Bedoya, Rivera, Cela; Velez, Guisamano, Mejia, Martínez; Cifuente.

