Bitello chegou ao clube russo no dia 14 de setembro e, desde então, já caiu nas graças do torcedor. São 6 partidas disputadas com a camisa do Dínamo Moscou e o meia de 23 anos já distribuiu uma assistência e anotou dois gols, sendo um deles no clássico contra o Spartak, pela Taça da Rússia na última quarta-feira (4).