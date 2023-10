Cristiano Ronaldo teria mudado seus planos de aposentadoria por conta de sua rivalidade com Lionel Messi. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", o astro português comunicou à diretoria do Al-Nassr sua intenção de renovar com a equipe saudita até o início de 2027. A decisão de CR7 se justifica com o desejo do craque em disputar a Copa do Mundo de 2026.