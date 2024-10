Rodrigão, zagueiro brasileiro, em atividade no Zenit (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 10:15 • São Petersburgo (RUS)

O zagueiro Rodrigão, do Zenit, esteve ausente por quase dois meses para se tratar de uma lesão na panturrilha direita. Recuperado, o ex-jogador do Atlético-MG busca colaborar com o grupo para colocar o seu clube atual na liderança do Campeonato Russo. O time de São Petersburgo tem 30 pontos, sendo três a menos que o Krasnodar.

- Já me sinto pronto para dar sequência na temporada. Estamos muito bem na Copa da Rússia e em segundo no Campeonato Russo. Até a parada de dezembro o nosso objetivo maior é conseguir a primeira posição novamente e conseguir nos classificar para próxima fase da Copa. Temos jogos importantes na sequência e estamos focados em conseguir esse objetivo principal - comentou Rodrigão, revelado pelo Galo, que tem mais quatro títulos com o Zenit: tricampeão da Supercopa da Rússia e uma Taça da Rússia.

Na passagem pelo Brasil, Rodrigão jogou no sub-17 e no sub-20 do Atlético-MG. Depois subiu ao profissional em 2016 e foi emprestado para Caldense e Coimbra-MG para ganhar mais experiência. No ano seguinte fez três jogos na temporada pelo Galo.

Rodrigão ainda esteve presente na equipe sub-23 do Atlético-MG até se transferir para o Boa Esporte. Em seguida, passou pela Ferroviária antes de ir ao futebol europeu. Defendeu o Gil Vicente, de Portugal, o Sochi, da Rússia e, agora, o Zenit, onde tem 53 jogos e dois gols marcados.

Rodrigão, zagueiro do Zenit, comemora título na Rússia (Foto: Reprodução / Instagram)