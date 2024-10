Joelinton comemora 350 jogos na carreira em classificação do Newcastle contra o Chelsea

Joelinton em ação pelo Newcastle (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 19:50 • Newscastle (ING)

Marca importante alcançada na carreira é sempre motivo de comemoração. E quando ela vem acompanhada de vitória e classificação da equipe é melhor ainda. E foi isso que aconteceu com Joelinton nesta quarta-feira (30/10). Ele entrou em campo pela 350ª vez como profissional em partidas por clubes no triunfo do Newcastle sobre o Chelsea por 2 a 0, que garantiu a vaga dos Magppies nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Os gols foram marcados por Isak e Disasi, contra, ainda no primeiro tempo.

Após grande destaque na base do Sport, Joelinton deu seus primeiros passos como profissional em 2014. Pela equipe brasileira, foram 39 partidas. Já na Europa, passou por Rapid Vienna, da Austria, onde participou de 79 jogos, e Hoffenheim, da Alemanha, entrando em campo 36 vezes. Ainda atacante, rumou à Inglaterra, vendido ao Newcastle, onde virou meio-campista e um dos grandes nomes do futebol inglês. A partida de hoje foi a de número 196 com a camisa dos Magppies.

Joelinton comenta a marca

- Hoje é um daqueles dias que vão ficar marcados para sempre na memória. Estou muito feliz por ter chegado a essa marca de 350 partidas como profissional na carreira, só contando jogos por clubes, e orgulhoso da trajetória e história que venho construindo. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação, de abrir mão de muita coisa para viver esse sonho. Sou muito grato a Deus, à minha família e a todos que estão comigo nessa caminhada. Hoje tenho a oportunidade de atuar na melhor liga do mundo, em um clube onde sou muito feliz e busco desfrutar disso tudo. Assim como já tive a chance de vestir a camisa da seleção brasileira, e é uma sensação única. Espero poder voltar a defender meu país, e sei que é consequência do meu trabalho aqui no clube - afirmou o jogador

Além disso, Joelinton também exaltou a vitória e a classificação do Newcastle na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (30).

- Esse resultado foi muito importante para a gente, pois enfrentamos uma equipe muito qualificada, com um poder de investimento muito alto, e conseguimos essa classificação na Copa e nos dá muita confiança para a sequência. Sabemos da nossa força jogando em casa, diante do nosso torcedor, e conseguimos aproveitar isso para buscar essa vaga. Agora é seguir trabalhando para estar em constante evolução na temporada - concluiu.

Joelinton em ação contra o Chelsea pelo Newcastle (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)