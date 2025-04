Com o Real Betis vivendo um ótimo momento na temporada, após vencer o rival Sevilla e empatar com o Barcelona, no último sábado (5), o diretor técnico do clube, Manu Fajardo, declarou estar empolgado para fazer “todo o possível” para manter o atacante brasileiro Antony no elenco do time espanhol.

- É motivo de satisfação no âmbito, mas é fruto do trabalho da equipe. Ainda que eu seja o responsável pela direção esportiva, têm muitas pessoas envolvidas nesta contratação. Vamos tentar de formas distintas fazer todo o possível para seguir desfrutando do Antony -, afirmou em entrevista à Movistar.

Ocupando a quinta posição da La Liga, com 48 pontos, o Betis, que disputa a Conference League, ocupa zona de classificação à Europe League, vem lutando para garantir o seu espaço na próxima Champions League.

O clube tem confronto na próxima quinta-feira (10), contra o time polonês Jagiellonia Bialystok. Desde asua chegada por emprestimo, Antony soma quatro gols e cinco assitências em 11 partidas com a camisa do Betis.

Antony nas graças dos companheiros e torcida

Após a sua boa adaptação ao estilo de jogo do clube, os companheiros e a torcida não querem deixar Antony escapar tão facilmente. Isco, o meia espanhol que atualmente é companheiro de equipe do brasileiro, chegou a dizer ao Dazn que deveriam fazer uma "vaquinha" para manter jogador no elenco por pelo menos mais um ano.

Temos de fazer um 'crowdfunding' para ver se o conseguimos trazer de volta pelo menos mais um ano. Estou feliz por termos o Antony aqui. Surpreendeu-nos a todos com a humildade e a vontade de ajudar. Notamos uma mudança desde a sua chegada. Estou feliz por ele e pela equipe”, declarou o ex- Real Madrid.

Antony, ex-Manchester United, pelo Betis (Foto: Divulgação)

Próximas partidas do Real Betis

O time espanhol recebe o Jagiellonia, na quinta-feira (10), as 16h (de Brasília), pela Conference League. Em seguida, pega o Villarreal pela La Liga, no domingo (13), às 13h30 (de Brasília). Depois, tem o jogo de volta contra o Jagiellonia (17).