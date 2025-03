Antony comemora recuperação de boa fase pelo Real Betis

Antony chegou ao Real Betis e logo causou grande impacto no time espanhol. O jogador anotou três gols e duas assistências em seis jogos pelo clube e comentou sobre a ótima fase que vem vivendo: "Acho que o mais importante para recuperar minha confiança foi me reconectar comigo mesmo". O jogador vem sendo um dos grandes destaques do time nesse começo de trajetória.

O jogador deu entrevista ao portal "Kooora" e comentou sobre a fase que está vivendo, afirmando que se reencontrou consigo mesmo após passagem apagada pelo Manchester United. O jogador vem sendo grande destaque do Betis e afirmou que Manuel Pellegrini é uma peça-chave na sua recuperação:

- Acho que o mais importante para recuperar minha confiança foi me reconectar comigo mesmo. Eu o encontrei no Betis e é por isso que estou muito feliz e a cada dia me sinto mais seguro. Pellegrini é muito importante para mim. Antes de assinar com o Betis, conversei com ele e ele me passou muita confiança. Sua experiência e histórico me dão energia todos os dias para fazer bem. - afirmou Antony ao portal Koora

O jogador também aproveitou para comentar sobre seu cartão vermelho, recebido na partida contra o Getafe, ter sido cancelado e estar apto para jogar contra o Real Madrid:

Antony em ação pelo Real Betis (Divulgação/Instagram)

- Foi incrível para mim, principalmente pela importância desta partida contra o Real Madrid. Além disso, estamos jogando em casa e diante dos nossos fãs. Estou muito feliz e me sinto pronto para a partida - disse o jogador

Além disso, o jogador afirmou que sempre amou a La Liga e o futebol espanhol, afirmando estar feliz no Real Betis, apesar de não saber o que vai ser de seu futuro:

- Quando falava com meu irmão, sempre dizia que amava a LaLiga. Hoje tenho a oportunidade de jogar aqui, me divertir e ter um bom desempenho. O nível da LaLiga é muito alto, e o Betis precisa lutar sempre para estar no topo. Ficarei aqui no ano que vem? Estou muito feliz, mas não sei o que vai acontecer no futuro. Sempre digo que aproveito cada dia com o clube, a cidade e tudo que me cerca, e dou o meu melhor pelo time - afirmou Antony em entrevista ao Koora.

🔰 Veja os números de Antony com a camisa do Real Betis

⚽ 6 jogos

⌛ 457 minutos em campo

🥅 3 gols

📤 2 assistências

🟨 1 cartão amarelo

✅ 3 vitórias

🟰 1 empate

❌ 2 derrotas