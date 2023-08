O gol da vitória dos Greens saiu aos 38 minutos do segundo tempo, em partida disputada em Atenas, na Grécia, após uma linda triangulação entre o brasileiro Bernard, Kleinheisler e Ioannídis. Na próxima terça-feira (15), Panathinaikos e Olympique fazem o jogo de volta na França, a partir das 16h (de Brasília).



