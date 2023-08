Contratado em 2022 pela equipe londrina, Paquetá custou 42,9 milhões de euros aos cofres do clube. Seu impacto foi imediato no time de David Moyes, se tornando um jogador crucial no esquema do comandante. Ao todo, foram 41 jogos na temporada, com cinco gols e sete assistências. Um dos passes para gol aconteceu na final da Conference League, quando achou grande lançamento para Jarrod Bowen marcar já no fim da partida e dar o título ao West Ham, encerrando um jejum de mais de duas décadas sem conquistas.