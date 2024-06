Di María em ação pelo Benfica. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 11:38 • Istambul (TUR)

Ángel Di María, sonho de Flamengo e Internacional, está em início de tratativas com o Besiktas, da Turquia. O jogador, que ficará livre no mercado ao fim de junho, encerrando vínculo com o Benfica, terá passe livre para firmar acordo com qualquer clube do mundo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo Heseyin Yucel, vice-presidente dos turcos, o meio-campista deve dar uma resposta definitiva sobre a possibilidade de contratação após a Copa América, já que está na disputa do continental de seleções com a Argentina.

- Vamos atrás dele após a Copa América. Ele disse que ia nos dar a sua decisão final depois do torneio. Não vamos chamar isso de boas notícias, vamos dizer apenas que estamos aguardando, e não vamos criar expectativas. É melhor ir com calma. Fizemos tudo o que podíamos, e agora ficamos à espera de uma resposta - afirmou o dirigente.

Di María tinha a intenção de retornar ao Rosario Central, clube que o formou em solo albiceleste. Entretanto, a violência na cidade cresceu nos últimos tempos, e a família do atleta chegou a ser ameaçada, o que esfriou o planejamento de uma volta.

Fla e Inter, sabendo da situação contratual do campeão do mundo, chegaram a fazer sondagens em abril, conforme noticiado pelo Lance!. Entretanto, as negociações não avançaram, já que, em primeira instância, Ángel não manifestou vontade de jogar no Brasil.

Di María celebra gol pelo Benfica (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)