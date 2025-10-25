Bem na Indonésia, Marquinhos Santos é sondado por clubes brasileiros

Recém-chegado ao futebol indonésio, o treinador Marquinhos Santos continua sendo observado e cogitado por clubes de seu país. Com passagens de destaque por Coritiba, América Mineiro, o profissional relatou contatos de três agremiações nos últimos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Três times demonstraram interesse. É muito recompensador ser lembrado por grandes equipes, mesmo estando tão longe. Venho realizando um bom trabalho aqui e o pensamento é de permanecer. Mas claro, fatos como esse mexem conosco — declarou.

continua após a publicidade

Marquinhos dirige atualmente o Arema FC. O profissional começou 2025 comandando o Náutico, que acaba de subir para a Série B. Tendo treinado grandes jogadores em sua carreira como Alex, Dagoberto e Keirrison, Marquinhos ressaltou a importância de construir um trabalho de qualidade fora do país.

— Quando aceitamos uma proposta do exterior, sabemos o quão relevante é termos uma trajetória de sucesso. Se deixamos uma boa impressão, abrimos mercado. Enquanto estiver aqui, o meu objetivo será pôr em prática da maneira mais eficiente possível o projeto que temos para o Arema — encerrou.

continua após a publicidade

Marquinhos Santos é treinador do Arema FC (Foto: Divulgação/Arema)

Marquinhos Santos na Indonésia

O clube de Marquinhos vem de vitória na liga da Indonésia. No último domingo, o Arema FC derrotou o PSM Makassar por dois a um, no estádio do rival. Daqui a dois dias o adversário será o Borneo FC, líder da competição, em partida que valerá pela nona rodada do campeonato. Marquinhos elogiou o grupo de jogadores do Arema e destacou que o time irá evoluir no decorrer da temporada.

— Temos um elenco equilibrado e que me dá boas opções para montar a equipe. Temos feito bons jogos, mas estou certo que ainda cresceremos de produção durante a nossa campanha na liga — definiu o treinador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial