Bellingham em ação na Champions (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 12:54 • Madri (ESP)

Uma das estrelas da temporada, Jude Bellingham foi alvo de fortes críticas após nova partida apagada pelo Real Madrid. Em confronto com o Bayern de Munique, pela ida das semifinais da Champions League, o inglês teve poucas ações relevantes, e a imprensa europeia teceu duras avaliações sobre o atleta.

O jornal "Daily Mail", por exemplo, definiu a atuação do camisa 5 com frustração: "O melhor jovem jogador de futebol da Inglaterra não era tão dominante quanto pensávamos. Substituído após 75 minutos frustrantes para ele", disparou o periódico.

Já o periódico espanhol "As" cravou a necessidade de evolução do central merengue: "O primeiro tempo dele foi fraco, embora ele tenha tido dificuldades para unir o meio-campo com os dois brasileiros. No segundo tempo ele cresceu, encontrou mais espaço em campo e o Bayern ficou mais competitivo. Mas ele precisa melhorar".

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, justificou o desempenho abaixo da média de Bellingham. Em coletiva, o italiano disse que o jogador chegou a Munique se queixando de dores estomacais, possivelmente causadas por um vírus, mas mesmo assim foi para o jogo.

- Ele sentiu dores de cólica durante jogo. Não está em seu melhor nível, mas a virose o afetou muito na partida. Na próxima quarta-feira ele estará 100%. Vai recuperar sua melhor versão - tranquilizou o treinador.

Bellingham em ação pelo Real Madrid na Champions (Foto: Michaela STACHE / AFP)

Após o empate em 2 a 2 na ida, Real e Bayern voltam a se enfrentar na quarta-feira (8), às 16h (horário de Brasília).