Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 12:19 • Erechim (RS)

Ypiranga e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), com transmissão do Amazon PrimeVideo (streaming).



Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Ypiranga e Athletico (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

YPIRANGA X ATHLETICO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de maio de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

📺 Onde assistir: PrimeVideo

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Muller (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

YPIRANGA (Técnico: Thiago Carvalho)

Alexander; Gedeílson, Fernando, Mendonça e William Gomes; Anderson Uchôa, Lucas Marques, Alisson Taddei e Reifit; Fabrício Pereira e Edson Carius.

ATHLETICO (Técnico: Cuca)

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Felipinho, Erick e Zapelli (Christian); Julimar, Canobbio e Mastriani (Pablo).

