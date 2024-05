Há 30 anos, jornalistas japoneses se emocionavam ao noticiar morte de Senna; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A morte de Ayrton Senna, que completa 30 anos nesta quarta-feira (1º), impactou o mundo inteiro. Em uma televisão japonesa, os jornalistas se emocionaram muito ao tentar dar a notícia, mais uma demonstração do tamanho que o brasileiro tinha (e tem até hoje) entre todos os admiradores da Fórmula 1. Assista ao vídeo acima.

MORTE DE SENNA

A morte de Ayrton Senna aconteceu no dia 1º de maio de 1994. O brasileiro sofreu um acidente em Ímola, durante o trágico final de semana do GP de San Marino, que também teve a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger. O falecimento do brasileiro foi confirmado horas depois do acidente no Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália.

