Adriane Galisteu revelou três sonhos que Senna não conseguiu realizar

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A apresentadora Adriane Galisteu, ex-namorada de Ayrton Senna, cuja morte completa 30 anos, revelou, em entrevista em abril deste ano ao Ticaracaticast, três grandes sonhos que o piloto não conseguiu realizar.

- O Ayrton morreu sem realizar três sonhos: correr na Ferrari, conhecer a Disney e ter um filho. Esses eram os sonhos dele - disse.

Os dois namoraram de 1993 a 1994, ano da morte de Senna.

- Eu, com minha meninice toda, falava para ele: ‘Bora para Disney’. Imagine eu, pobre, sempre sonhei, via o clube do Mickey, eu falava: ‘Se é seu sonho, é o meu também’. E ele falava: ‘Calma que eu tenho que fazer não sei o quê’, sempre tinha algo de trabalho na frente - contou.

O piloto morreu aos 34 anos em acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Adriane Galisteu e Senna se conheceram numa festa em comemoração à vitória do piloto no GP de Interlagos, em março de 1993. As informações foram publicadas pelo "O Globo".