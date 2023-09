!PACTO COM A CHAMPIONS LEAGUE! O Real Madrid venceu o Union Berlin por 1 a 0 no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (20), em jogo que valeu pela rodada de abertura do Grupo C da Uefa Champions League 2023/24. A partida foi marcada pelo domínio merengue ao longo dos 90 minutos; quando o gol parecia não vir mais, Jude Bellingham balançou as redes no apagar das luzes.