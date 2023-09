Jogadoras da seleção feminina da Espanha chegaram a um acordo com a RFEF (Federação Espanhola) e aceitaram a convocação para a disputa dos jogos da Liga das Nações. A entidade garantiu "profundas mudanças e imediatas" em sua estrutura, em reunião que durou mais de sete horas no hotel da concentração em Oliva, com a presença das atletas, dirigentes e membros do Conselho Superior de Esportes (CSD) e do sindicato.