TUDO IGUAL

Em partida realizada no Bramall Lane, o Everton visitou o Sheffield United e ficou no empate em 2 a 2. Os Toffees saíram na frente com gol de Doucouré, mas ainda na primeira etapa, os donos da casa empataram com Archer e viraram com um gol contra de Pickford, que levou azar após a bola bater na trave em chute do próprio Archer e voltar em suas costas. Na segunda etapa, o bom atacante Danjuma igualou novamente o marcador e o goleiro voltou a ser protagonista, desta vez fazendo grandes defesas para garantir um ponto fora de casa.