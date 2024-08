Bayern vira no fim e vence Wolfsburg pela Bundesliga

Serge Gnabry marca gol da vitória para o Bayern sobre o Wolfsburg (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 12:47 • Wolfsburg (ALE) • Atualizada em 25/08/2024 - 13:51

O Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 3 a 2, de virada, neste domingo (25), em jogo válido pela primeira rodada da Bundesliga. Os bávaros marcaram com Jamal Musiala, Jakub Kaminski (contra) e Serge Gnabry, enquanto Lovro Majer fez duas vezes para os donos da casa.

➡️ Após deixar a seleção, Neuer quebra o silêncio sobre aposentadoria do futebol

➡️ Em jogo de oito gols, Chelsea goleia o Wolverhampton pela Premier League

Como foi a partida entre Wolfsburg e Bayern?

O primeiro tempo foi de total domínio do Bayern, que saiu na frente com Musiala aos 19 minutos após assistência de Sacha Boey. Os visitantes controlaram a posse de bola (74%) e criaram oito finalizações - cinco dessas no gol -, cedendo apenas um chute para os Lobos. Assim, os bávaros foram para o intervalo com vantagem mínima, no que parecia uma tarde tranquila.

No entanto, se a primeira etapa foi de controle do time de Munique, o Wolfsburg dificultou as coisas na segunda. Logo aos dois minutos, Lovro Majer cobrou e converteu pênalti para igualar o placar. Pouco depois, aos 10' do segundo tempo, o meia-atacante croata marcou mais uma vez para deixar os donos da casa à frente no placar. Assim, o Bayern voltou a pressionar e chegou ao empate com ajuda de Kaminski, que fez contra. Aos 37', a virada veio com Serge Gnabry, aproveitando assistência de Harry Kane.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Musiala e Davies celebram gol do Bayern sobre o Wolfsburg na estreia pela Bundesliga (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WOLFSBURG X BAYERN DE MUNIQUE

BUNDESLIGA - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 10h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Volkswagen, em Wolfsburg (Alemanha).

⚽ ESCALAÇÕES:

WOLFSBURG (Técnico: Ralph Hasenhüttl)

Grabara; Fischer, Bornauw, Zesiger e Kaminski; Svanberg e Arnold; Baku, Majer e Tomás; Wimmer.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Boey, Kim, Upamecano e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Gnabry; Harry Kane