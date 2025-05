Não foi dessa vez que Harry Kane conquistou o primeiro título da carreira. Suspenso da partida contra o RB Leipzig, o atacante acompanhou a partida nas arquibancadas e desceu a campo para acompanhar os minutos finais do jogo, visto que o Bayern de Munique estava vencendo por 3 a 3 em uma virada emocionante. No entanto, a equipe da casa empatou nos acréscimos, e a reação do inglês viralizou nas redes sociais.

Os Bávaros empataram por 3 a 3 contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena, neste sábado (3), no duelo válido pela 32ª rodada. Os gols foram marcados por Benjamin Sesko, Klostermann e Poulsen, aos mandantes, e o empate veio com Dier, Olise e Sané na segunda etapa.

Com o resultado, a diferença entre o líder Bayern (76) e o vice Leverkusen (67) aumentou para nove pontos, e dependerá de um empate ou derrota da equipe de Xabi Alonso contra o Freiburg no dia seguinte para sacramentar o título dos Bávaros. Faltando apenas duas rodadas para o fim, o Campeonato Alemão se encerra no dia 17 de maio.