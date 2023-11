Nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), o Bayern de Munique recebe o Copenhague, na Allianz Arena, na região da Baviera (ALE), em jogo válido pela quinta rodada do grupo A da Champions League. Com a qualificação e a liderança garantidas, a equipe alemã já entra sem compromissos na reta final, enquanto os dinamarqueses, na segunda colocação, precisam vencer para seguir o sonho da vaga no mata-mata. O jogo terá transmissão do Space, HBO Max e tempo real do Lance!.