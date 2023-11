Nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), o Real Madrid recebe o Napoli no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela quinta rodada do grupo C da Champions League. Os merengues, já garantidos no mata-mata, precisam de um simples empate para assegurar a primeira colocação da chave, enquanto os Partenopeus, em busca da classificação, querem a vitória para não depender da última rodada. O jogo será transmitido pela TNT e pela HBO Max.