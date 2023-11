Nesta quarta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), o Manchester United visita o Galatasaray no RAMS Park, em Istambul (TUR), em jogo válido pela quinta rodada do grupo A da Champions League. Os Diabos Vermelhos, na lanterna da chave, precisam desesperadamente da vitória para seguir vivos na competição, enquanto os Leões, em terceiro, podem entrar na zona de classificação com uma vitória em casa. O jogo será transmitido pela TNT, HBO Max e no tempo real do Lance!.