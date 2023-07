Número cinco do mundo, Antomi, ficará cerca de dois dias em Gran Canaria, sua terra natal, e no dia 19 segue para Parnu, na Estônia, onde disputa, a partir do dia 21 o torneio Sand Series local com premiação de US$ 50 mil. Na semana seguinte seguirá para a disputa do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, que começa no dia 27, com premiação de US$ 35 mil. Ele irá atuar com o parceiro italiano Michelle Cappelletti.