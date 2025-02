Ex-Fluminense, Esquerdinha assina com Queens Park Rangers

Ex-Fluminense, Esquerdinha assinou contrato com o Queens Park Rangers, que joga na segunda divisão da Inglaterra. O jovem de 18 anos vinha tendo poucas oportunidades no Tricolor e foi liberado para negociar uma saída.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em suas primeiras palavras pelo novo clube, Esquerdinha demonstrou muita gratidão ao Queens Park Rangers. O jovem espera se desenvolver na Inglaterra e espera ter oportunidades para atuar no elenco profissional do time da Championship.

continua após a publicidade

- Gostaria de agradecer ao Queens Park Rangers por ter me contratado. Agora quero jogar bem, fazer meu trabalho. É uma mudança muito boa para mim. O clube me vendeu o projeto e eu sei o que posso entregar como jogador. Eles querem me desenvolver e eu espero ajudar a equipe profissional.

Esquerdinha contou sobre suas principais características de jogo, está empolgado por viver em Londres e sonha em atuar na Premier League. No entanto, o brasileiro também comentou sobre a Championship, que é onde o Queens Park Rangers está atualmente.

continua após a publicidade

- Sou um jogador ofensivo, que gosta de ter a posse de bola, finalizar e cruzar na área. Quero mostrar o que posso fazer o mais rápido possível. É bom estar em Londres. Vi alguns jogos do Brasil. A Premier League é a melhor liga do mundo e a Championship é muito rápida e física e me sinto apto a me adaptar.

Na Championship, o Queens Park Rangers ocupa a 14ª colocação, mas tem apenas seis pontos de desvantagem para o West Bromwich, que ocupa a 6ª colocação e briga por um acesso. Nessa nova fase, Esquerdinha lutará para conquistar um espaço na equipe de Martí Cifuentes.