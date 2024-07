Máquina de gols: Harry Kane quebra mais um recorde com a camisa da Inglaterra

Harry Kane comemora gol ao lado de Jude Bellingham. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 03:00 • Dortmund (ALE)

Harry Kane, atacante da Inglaterra na campanha da Eurocopa 2024, é um dos grandes nomes lembrados quando o assunto é balançar as redes adversárias. Na tarde desta quarta (10), durante o duelo eliminatório contra a Holanda, o britânico deu mais uma demonstração de talento para o ofício: autor do primeiro gol inglês no jogo, o centroavante se tornou o jogador com mais gols no mata-mata da competição continental.

Ao todo, são seis gols em fases eliminatórias, mais que qualquer outro atleta que tenha disputado uma Euro na história. Curiosamente, o contraste é grande em relação ao desempenho na fase de grupos, que conta com apenas um gol do camisa nove. O primeiro, inclusive, foi marcado nesta edição de Euro, contra a Dinamarca.

No geral, Kane soma sete gols em 16 partidas disputadas. Na semifinal contra a Holanda, o atacante marcou de pênalti para empatar a partida.

Harry Kane comemora gol pela Inglaterra. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

A temporada de Harry Kane conta com números fantásticos: apenas no Bayern de Munique, em sua primeira temporada, o jogador de 30 anos somou 44 gols e 12 assistências em 45 partidas. Na final da Eurocopa, diante da Espanha, o atacante terá a chance de ampliar os números espetaculares.