Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 12:27 • Londres (ING)

O Bayern de Munique está próximo de oficializar a contratação do volante João Palhinha, do Fulham. Desejado pelos bávaros desde a janela do verão europeu passado, o português chegará à Baviera por 50 milhões de euros fixos (R$ 301 milhões na cotação atual), em contrato válido até junho de 2028.

Em setembro de 2023, o jogador chegou a viajar para a Alemanha no Deadline Day e realizou todos os testes médicos, mas não conseguiu concretizar o movimento por conta do fechamento do prazo. Desta vez, a negociação fluirá; o anúncio deve ser feito após o fim da participação de Portugal na Eurocopa - a equipe enfrenta a França na sexta (5), pelas quartas de final.

Para o lugar de Palhinha, o Fulham deve voltar a esquentar as negociações com o brasileiro André, do Fluminense. Em fevereiro, a diretoria dos Cottagers chegou a fazer uma oferta, mas o Tricolor rechaçou a negociação em primeira instância.

Se recuperando de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por mais de dois meses, o atleta tem um valor de mercado avaliado em 25 milhões de euros (pouco mais de R$ 150 milhões). No começo do ano, uma quantia superior foi oferecida, mas o Flu fechou as portas.

André estreou pelo clube carioca em agosto de 2020, em clássico diante do Botafogo, em amistoso. Desde então, são 185 jogos oficiais, tendo sido peça importante no ano mágico de 2023, que terminou com o título da Libertadores sob o comando de Fernando Diniz.

Com saída de Palhinha, Fulham pode voltar à ativa por volante brasileiro André, do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)