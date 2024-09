Com penâlti defendido por Raya, Atalanta e Arsenal empatam pela Champions

Gabriel Jesus e Djimsiti em ação durante jogo entre Arsenal e Atalanta pela Champions League (Foto: Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 17:59 • Rio de Janeiro

Atalanta e Arsenal empataram sem gols na estreia das equipes na Champions League 2024-25. Os dois times conhecidos pela ofensividade, volume de jogadas e finalizações, travaram um duelo com pouca inspiração em Bérgamo. A melhor oportunidade nos 90 minutos foi o pênalti desperdiçado pelo atacante Retegui, da Atalanta, aos 6 do segundo tempo.



Gabriel Jesus e Djimsiti em ação em Arsenal x Atalanta pela Champions League<br>(Foto: Stefano Guidi/Getty Images)

O primeiro tempo foi sem grandes emoções. A equipe inglesa teve ligeira superioridade, mas não conseguiu transformar a posse de bola em oportunidade de gol. O Arsenal sentiu a falta do meia norueguês Odegaard, fora dos gramados até novembro, por lesão. Já a Atalanta, surpreendentemente, teve postura mais conservadora na fase inicial e sequer chutou ao gol defendido por David Raya.

No primeiro lance do segundo tempo, o brasileiro Éderson fez uma jogada incrível e foi derrubado na área por Thomas Partney. O pênalti batido por Retegui foi defendido pelo goleiro Raya, que, no rebote, ainda fez outra defesa sensacional, tirando a bola em cima da linha e evitando o gol da Atalanta.

Além da penalidade, a equipe italiana foi quem chegou com mais perigo, nas finalizações do colombiano Juan Cuadrado, que entrou no lugar do De Keteleare. No fim, as duas equipes pareciam satisfeitas com o empate.

✅ FICHA TÉCNICA

ATALANTA 0 x 0 ARSENAL

CHAMPIONS LEAGUE - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (Itália)

🟨 Cartões amarelos: Éderson (ATA).

🟥 Expulsões: -



⚽ ESCALAÇÕES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi; Kolasinac, Hien e Djimsiti; Zappacosta (Bellanova), Éderson, De Roon e Ruggeri (Pasalic); Lookman (Samardzic), De Ketelaere (Juan Cuadrado) e Retegui (Zaniolo).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Timber (Calafiori); Thomas Partey (Jorginho), Rice, e Kai Harvertz; Bukayo Saka (Sterling), Gabriel Jesus (Trossard) e Gabriel Martinelli.