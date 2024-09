Guardiola comemora gol do City na Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 14:51 • Manchester (ING)

O Manchester City buscou um empate frenético em 2 a 2 com o Arsenal no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Premier League. Haaland abriu o placar para os donos da casa. Calafiori, com um golaço, e o brasileiro Gabriel Magalhães viraram ainda na primeira etapa, mas Stones, no último lance, igualou o marcador.

Com o resultado, os Citizens de Pep Guardiola recuperaram a liderança perdida para o Liverpool no sábado, indo a 13 pontos; os Gunners de Mikel Arteta, por sua vez, ficaram com a quarta colocação, com 11 pontos.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira grande ação do jogo foi do City, que balançou as redes. E não poderia ser diferente: Savinho fez boa jogada pelo lado direito, conduziu e achou um solitário Haaland, que só teve o trabalho de tirar de David Raya para inaugurar o marcador. Pouco mais de 10 minutos depois, o Arsenal deixou tudo igual com uma pintura. Gabriel Martinelli recebeu do lado esquerdo e ajeitou para Calafiori, que de fora da área, bateu colocado e acertou o ângulo de Ederson.

Aos 46', viria a virada dos londrinos de um jeito não tão incomum. Em batida de escanteio de Saka, Gabriel Magalhães subiu no meio da confusão e cabeceou para um gol praticamente vazio, já que Ederson trombou com Martinelli e caiu. No último lance, Trossard fez falta em Bernardo Silva, tomou o segundo amarelo e foi expulso, complicando a vida da equipe de Mikel Arteta.

A segunda etapa foi de pura pressão dos Sky Blues, que criaram pouco, mas não foram capazes de igualar o marcador por muito tempo. No último lance, veio a luz: em escanteio curto, Grealish fez jogada com Kovacic, que bateu, e Kiwior salvou com o peito; no rebote, Stones escorou para as redes e deixou tudo igual para explosão em Manchester.

Manchester City e Arsenal ficaram no empate na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 2x2 Arsenal

5ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e Dan Cook (auxiliares); Andy Madley (quarto árbitro); John Brooks e Richard West (VAR)

🥅 Gols: Erling Haaland (MCI - 9' 1T); Riccardo Calafiori (ARS - 22' 1T); Gabriel Magalhães (ARS - 46' 1T); John Stones (MCI - 52' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Ederson, Rúben Dias e Bernardo Silva (MCI); Leandro Trossard, Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice e Gabriel Jesus (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: Leandro Trossard (ARS - 48' 1T)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker (John Stones), Rúben Dias, Manuel Akanji e Josko Gvardiol; Rodri (Mateo Kovacic) e Ilkay Gundogan; Savinho (Jack Grealish), Bernardo Silva e Jérémy Doku (Phil Foden); Erling Haaland



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber (Myles Lewis-Skelly), William Saliba, Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori (Jakub Kiwior); Thomas Partey e Declan Rice; Bukayo Saka (Ben White), Leandro Trossard e Gabriel Martinelli (Gabriel Jesus); Kai Havertz