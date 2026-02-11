Nesta quinta-feira (12/02), Atlético de Madrid x Barcelona acontece no estádio Metropolitano de Madrid pela semifinal da Copa do Rei da Espanha. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 17h (horário de Brasília). Confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para Atlético de Madrid x Barcelona (12/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite recai sobre o ponta-direita Lamine Yamal para marcar pelo menos um gol. O jovem atacante vem demonstrando forte intensidade ofensiva nos últimos jogos, balançando as redes em todos os compromissos recentes que disputou e sendo constantemente decisivo no setor ofensivo.

Mesmo com pouca idade, Yamal já é considerado uma das grandes revelações do futebol atual, chamando atenção pela maturidade, velocidade e qualidade nas finalizações. Diante de uma partida decisiva que vale vaga na final da Copa do Rei da Espanha, o cenário é favorável para que o atleta volte a deixar sua marca e seja protagonista mais uma vez.

Yamal quebrou recordes e se tornou o atleta mais jovem a marcar gols no Campeonato Espanhol, somando 24 finalizações certeiras com apenas 18 anos de idade Lamine Yamal marcou dez gols em 19 partidas disputadas pela La Liga Lamine Yamal balançou as redes em todos os últimos cinco jogos do Barcelona

Outros palpites para Atlético de Madrid x Barcelona

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona entra em campo com forte favoritismo para vencer, sustentado pelo excelente histórico recente. A equipe venceu nove dos últimos dez jogos, atuando dentro e fora de casa, o que reforça sua força ofensiva e regularidade. Além disso, em confrontos diretos contra o Atlético de Madrid fora de casa, o próprio Barcelona venceu os últimos quatro duelos, aumentando ainda mais a confiança para o confronto.

Também é esperado um alto número de escanteios, com grande participação do Barça. Em diversos jogos recentes, a equipe catalã alcançou pelo menos dez cantos. Na temporada atual, as duas equipes somam média de 13,38 escanteios por partida. O Atlético de Madrid registra média de 7,6 escanteios, enquanto o Barcelona não fica atrás, com 7,8 tiros de canto nos últimos dez jogos.

Por fim, o cenário aponta para um placar elástico, com pelo menos quatro gols, algo comum em partidas de semifinal. O ataque do Barcelona é consistente e mantém média de três gols por jogo. Do outro lado, o Atlético de Madrid também cria muitas oportunidades, com média de 11,6 tentativas de gol por partida. Na temporada atual, as duas equipes somam média conjunta de 4,75 gols por jogo, número que reforça a expectativa de um duelo com muitas bolas na rede.

Análise e Forma dos Times

Atlético de Madrid - Momento e escalação

O Atlético de Madrid não atravessa seu melhor momento na temporada, alternando vitórias e derrotas com frequência. Diante disso, precisará de uma organização defensiva sólida para tentar conter o forte poder ofensivo do adversário. Na última rodada do Campeonato Espanhol, a equipe acabou sendo derrotada pelo Real Betis por 1 x 0, resultado que evidenciou algumas dificuldades recentes.

Agora, o time colchonero tem o privilégio de iniciar a semifinal jogando em casa. Uma vitória neste primeiro confronto pode ser determinante, já que permitiria ir ao Camp Nou com vantagem no placar e a possibilidade de administrar o resultado no jogo de volta. Para este duelo, o Atlético não contará com Pablo Barrios, que segue fora por conta de uma lesão na coxa.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Simeone, Almada, Koke e Baena; Álvarez e Lookman. Técnico: Diego Simeone

Barcelona - Momento e escalação

O momento do Barcelona é positivo, e a equipe atravessa uma boa sequência sem derrotas. O time tem apresentado um futebol ofensivo bem estruturado, com jogadores disciplinados taticamente e boa circulação de bola. Defensivamente, também mostra solidez, embora tenha sofrido ao menos um gol em cada um dos últimos quatro jogos disputados. Agora, o objetivo é claro: buscar a classificação para a final da Copa do Rei.

O Barcelona inicia a semifinal jogando fora de casa e sabe que um bom resultado como visitante pode ser decisivo para levar a decisão com vantagem ao seu estádio. Para este confronto, não há novidades em relação aos desfalques. Pedri, Raphinha e Andreas Christensen seguem fora, todos no departamento médico.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric García e Cancelo; López, Casadò e Olmo; Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hans-Dieter Flick

Confronto direto e estatísticas de Atlético de Madrid e Barcelona

O histórico recente entre Atlético de Madrid e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético de Madrid e Barcelona

02/12/2025 – FC Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid – (Campeonato Espanhol) 02/04/2025 – Atlético de Madrid 0 x 1 FC Barcelona – (Copa do Rei) 16/03/2025 – Atlético de Madrid 2 x 4 FC Barcelona – (Campeonato Espanhol) 25/02/2025 – FC Barcelona 4 x 4 Atlético de Madrid – (Copa do Rei) 21/12/2024 – FC Barcelona 1 x 2 Atlético de Madrid – (Campeonato Espanhol)

Estatísticas e curiosidades de Atlético de Madrid e Barcelona

Três dos últimos cinco jogos do Barcelona terminaram com mais de 10,5 escanteios O Atlético de Madrid marcou pelo menos onze escanteios em três dos últimos cinco compromissos Em nove dos últimos dez jogos, o Barcelona marcou dois ou mais gols O Barcelona apresenta alta média de chutes, com 20,5 finalizações por partida, além de criar muitas chances claras, com média de 14 tentativas de gol por jogo O Atlético de Madrid ataca perigosamente com frequência, alcançando média de 61 ataques perigosos por partida, o que equivale a 0,7 por minuto Os atacantes do Atlético de Madrid possuem boa média individual, com nota 7,03 por jogo, enquanto os centroavantes do Barcelona apresentam média ainda maior, com nota 7,1

Comparação de Odds para Atlético de Madrid x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,39 2,92 Superbet 1,40 2,82 Bet365 1,40 2,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Barcelona

Lamine Yamal marca a qualquer momento (3,00 na Betsson) Barcelona vence (2,12 na Superbet) Mais de 10,5 Escanteios (2,10 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (2,00 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.