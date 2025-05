Barcelona tem trunfo para contratar Grimaldo; entenda

Na briga pela tríplice coroa, o Barcelona já começa a planejar sua próxima temporada. Para se manter no topo do futebol espanhol e europeu, a equipe mapeia nomes eventuais para reforçar a equipe. Um deles é um velho conhecido: o lateral-esquerdo Grimaldo, do Bayer Leverkusen. A informação foi publicada pela emissora "Sky Sports". A ideia teria partido de Deco, diretor esportivo do Barça.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O interesse do Barcelona vai de encontro com um sonho já público de Grimaldo, que nunca escondeu a vontade que tem de voltar ao clube. Atualmente com 29 anos, seu contrato com o Leverkusen é válido até o meio de 2027. Os alemães, porém, estariam dispostos a negociá-lo por 30 a 40 milhões de euros.

continua após a publicidade

— Sim, esse é um objetivo que eu tenho. Tenho isso muito claro na minha mente, e o clube (Leverkusen) também sabe disso. Quero voltar para a Espanha em médio ou curto prazo, e quero experimentar a experiência de viver na Espanha, porque, afinal, é o meu país. Quero jogar lá e aproveitar essa experiência (...) Cresci em La Masia (base do Barcelona). É o clube onde cresci como jogador e como pessoa, e é o clube em que eu queria jogar desde criança — disse em março ao "El Periodico".

Revelado pelo Valencia, Grimaldo defendeu as cores do Barcelona no time juvenil entre 2009 e 2016. Mesmo subindo de categoria em categoria até chegar no Time B do Barça, Grimaldo não conseguiu seu espaço e foi para o Benfica em 2016. Boas atuações pelo clube português lhe credenciaram para o Bayer Leverkusen, que o contratou em 2023 para fazer história. Seu impacto foi imediato, sendo um dos protagonistas do título inédito da Bundesliga na temporada 2023/24.

continua após a publicidade

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

Grimaldo chegaria para ser titular imediato no Barcelona. Atualmente para a posição, a equipe de Hansi Flick aposta em jovens, sendo Alejandro Baldé o mais utilizado, que acabou se lesionando na reta final da temporada. Neste sentido, Gerard Martín, de 23 anos, vem sendo o substituto.

Hansi Flick terá contrato renovado com o Barcelona em semana ‘de vida ou morte’; entenda

Além de jogadores, o Barcelona também já projeta a manutenção de sua comissão técnica a médio e longo prazo. Hansi Flick, que chegou no meio de 2024, é um dos pilares da equipe. Com vínculo até junho de 2026, o alemão deve permanecer na Catalunha por mais uma temporada, em decisão que promete ser oficializada entre dois jogos importantes na reta final da calendária.