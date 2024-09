Barcelona surpreende e acerta a contração inusitada para o time titular

Hansi Flick, treinador do Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 13:02 • Redação do Lance!

O Barcelona realizou um movimento inesperado no mercado de transferências desta temporada. Mesmo com a janela fechada, a equipe precisou suprir a posição do goleiro Ter Stegen, fora por oito meses por uma ruptura de tendão no joelho. Foi necessário avaliar as opções limitadas, e de acordo com Fabrizio Romano, o consenso entre os diretores apontou para um nome inusitado: Szczesny, ex-goleiro da Juventus, que anunciou a aposentadoria dos gramados após a temporada passada.

A apuração do jornalista afirma que o contrato com o atleta, que volta atrás da decisão tomada, será de um ano. A proposta do clube blaugrana foi suficiente para o polonês reavaliar seus planos. Vale lembrar que o goleiro tomou a decisão após não receber propostas atrativas com o final de contrato na Vecchia Signora.

Com o acordo iminente, Szczesny deve viajar para Barcelona para realizar exames médicos nos próximos dias e assinar o contrato. O nome foi o mais atrativo que a diretoria do Barcelona encontrou entre as opções. De acordo com veículos na Espanha, Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG, e Claudio Bravo, ex-Barcelona, também foram avaliados.

Ter Stegen, goleiro do Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)

Líder do campeonato espanhol, com 18 pontos em 18 possíveis, o Barça não planejava uma perda tão grande. Capitão da equipe, Ter Stegen deve perder a temporada inteira por causa do tratamento da lesão sofrida contra o Villarreal, pela sexta rodada. Inaki Peña, goleiro reserva da equipe, não foi avaliado como confiável para o restante das competições.

Em entrevista anterior ao acerto, Szczesny revelou ao MARCA a motivação de considerar o Barcelona:

-Barça é um dos maiores clubes do mundo… estou considerando e estamos conversando. Seria um desrespeito não avaliar essa opção

