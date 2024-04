Xavi reage em jogo do Barcelona na Champions (Foto: Tiziana FABI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 12:53 • Barcelona (ESP)

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira (18), uma punição ao Barcelona após os atos de racismo e apologia ao nazismo cometidos em jogo da Champions. Na visita ao Parque dos Príncipes para enfrentar o PSG, pela ida das quartas de final da competição, uma dupla de torcedores foi vista imitando um macaco e fazendo saudações ao regime totalitarista alemão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entidade optou por sancionar o clube em 25 mil euros (cerca de R$ 140 mil na cotação atual), além da proibição de ter sua torcida no próximo jogo europeu a ser realizado em condição de visitante. Como foi eliminado em casa na volta, sofrendo virada histórica, cumprirá a punição provavelmente em 2024-25.

Os dois aficionados flagrados em suas atitudes foram devidamente detidos na arquibancada do estádio do Paris. Somado a isso, alguns assentos do Parque dos Príncipes foram depredados, e a diretoria blaugrana precisará reparar os custos do dano.

➡️ Atleta do Barcelona devolve críticas a Gundogan após polêmica: ‘Respeito meus valores’

No jogo da volta, os barcelonistas deram sequência às polêmicas que envolvem sua torcida. Antes da eliminação para o PSG, em reunião do lado de fora do Olímpico de Montjuïc, um grupo grande de aficionados direcionou injúrias ao brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid, pedindo a morte do craque merengue.

Torcedores do Barcelona cometeram atos de racismo e nazismo durante jogo da Champions (Foto: Reprodução)