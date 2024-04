Ex-namorada que teve carro danificado por Carlos Alberto se pronuncia; leia nota

A advogada Julieta Novaes, ex-namorada de Carlos Alberto, nega acusações (Foto: Reprodução / Redes sociais)







Publicada em 18/04/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A advogada Julieta Novaes, ex-namorada de Carlos Alberto, confirmou ao jornal "O Globo" ser a dona do carro que teve os retrovisores quebrados pelo ex-jogador, conforme registrado em vídeo. Em nota, a defesa de Julieta diz que ela estava no interior do veículo no momento do ocorrido, mas que Carlos Alberto pediu desculpas pelos danos causados e custeou os reparos no dia seguinte aos fatos.

No processo judicial movido contra Carlos Alberto pelo condomínio onde ele mora, no Rio de Janeiro, e que pede sua expulsão, Julieta é mencionada como alguém que também teria infringido as regras do prédio.

A ação acusa Carlos Alberto de condutas indevidas, que vão de lesão corporal e ameaça a orgias na varanda. Além dele, Julieta também é acusada, entre outras coisas, de quase ter atropelado um dos seguranças da guarita. Ela teria entrado no condomínio sem aguardar a autorização de Carlos Aberto.

Leia a nota da defesa de Julieta:

- A defesa de Julieta Novaes esclarece que ela terminou seu relacionamento com Carlos Alberto em dezembro de 2022 e, portanto, não é noiva dele, já que não reataram o relacionamento desde então. Julieta nunca entrou em condomínio nenhum sem ter devida autorização e jamais participou de orgias sexuais, nem com o ex-namorado nem com qualquer outra pessoa. Quanto ao episódio retratado em um vídeo em que o ex-jogador Carlos Alberto danifica seu veículo, confirma que o veículo é dela e que ela estava no interior do veículo no momento do vídeo, mas que Carlos Alberto pediu desculpas pelos danos causados e inclusive custeou os reparos do veículo no dia seguinte aos fatos, mantendo com ele, atualmente, relação harmoniosa mesmo distante e sem se relacionar com ele afetivamente.