Técnico do Barcelona critica Mundial de Clubes: ‘Não é bom’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick criticou a existência do Mundial de Clubes da Fifa por conta do calendário exigente. No entanto, a equipe do treinador alemão não participará do torneio, uma vez que não atingiu os critérios de classificação.

- Acho que temos que escutar os jogadores e os treinadores. No verão (europeu), há o Mundial de Clubes, a Liga das Nações... Os jogadores vão com suas seleções, é muito duro. Não creio que seja uma situação boa. Pode-se ganhar muito dinheiro, mas não é bom para os jogadores. Os fãs querem ver espetáculo, mas se seguirmos assim, não manteremos o mesmo nível.

Na atual temporada, o Barcelona segue vivo na Champions League, Campeonato Espanhol e Copa do Rei e não será afetado na pré-temporada por conta do Mundial de Clubes. Ainda assim, o clube sofre com as Datas Fifas e a ausência de jogadores importantes, como Raphinha, que foi preservado do jogo contra o Osasuna após ser titular da Seleção Brasileira contra a Argentina.

Com o fim da temporada regular, o Mundial de Clubes será emendado com a Data Fifa de junho, uma vez que ambos possuem uma diferença de aproximadamente uma semana. Com isso, os jogadores serão mais exigidos e devem ter menos tempo de recuperação e preparação para a próxima temporada.

