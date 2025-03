O Barcelona venceu o Osasuna por 3 a 0, no Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP), pela 27ª rodada de La Liga. Com o resultado, a equipe blaugrana chegou aos 63 pontos e abriu três pontos de vantagem para o vice-líder, Real Madrid. Já o Osasuna amarga a 14ª colocação com 33 pontos.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi todo do Barcelona. O time abriu o placar com Ferrán Torres numa ótima trama ofensiva que também teve passe de calcanhar de De Jong e assistência de Baldé. Dani Olmo ampliou em pênalti que ele próprio sofreu, mas acabou sentindo problema físico minutos depois e foi substituído por Fermín López. O Barça teve 77% de posse de bola e um placar de 8 a 0 em finalizações na etapa.

Segundo tempo

A segunda etapa foi mais equilibrada. O Osasuna conseguiu ficar um pouco com a bola e levar perigo ao gol de Szczesny. No entanto, o Barcelona seguiu fazendo o seu jogo e ampliou o placar aos 31 minutos, com Lewandowski. Fermín López recebeu grande lançamento de Pablo Torre e cruzou para Lewandowski se atirar e marcar o terceiro de peixinho. Embalado pelo gol, o Barcelona colocou o pé no acelerador e criou várias oportunidades de gols. No entanto, a equipe de Flick não conseguiu balançar as redes novamente.

O que vem por aí?

Barcelona volta a campo contra o Girona, no próximo domingo (30), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP). Já o Osasuna visita o Athletic de Bilbao, também no próximo domingo (30), às 13h30 (de Brasília), no San Mamés, em Bilbao. Ambas as partidas são válidas 29ª rodada da La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 3 x 0 OSASUNA

LALIGA - 27ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP);

⚽ Gols: Ferrán Torres (10'/1T), Dani Olmo (20'/1T) e Lewandowski (31'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Herrera, Catena, Eric García, Juan Cruz

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

BARCELONA: Szczesny; Kounde, Iñigo Martínez, Eric Garcia, Baldé (Gerard Martín); De Jong (Pablo Torre), Pedri (Pau Víctor), Gavi e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Ferrán Torres (Lewandowski).

OSASUNA: Herrera; Areso (Rubén Peña), Herrando, Catena, Cruz; Moncayola, Ibanez, Muñoz (Rubén García); Oroz (Moi Gómez), Arnaiz (Boyomo), Raul Garcia (Kike Barja).